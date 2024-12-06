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Кожемяко дали премию «Золотая маска»

Союз театральных деятелей России отметил губернатора Приморья Олега Кожемяко премией «Золотая маска», сообщает ИА DEITA.RU. Об этом информирует сайт Мариинского театра.

Источник: ДЕЙТА

«Глава региона (Олег Кожемяко — Прим. ред.) получил специальную премию “Золотая маска” за поддержку отечественного театрального искусства, участие в осуществлении новых значимых проектов и начинаний», — говорится в сообщении.

Отметим, что за последние годы Олег Кожемяко частично сменил ракурс культурной жизни в регионе. К примеру, помимо кинофестиваля «Меридианы Тихого» стал проводиться театральный фестиваль, на который приезжают актеры из разных стран. Также он инициировал съемки сериала про Владимира Арсеньева, исследователя и путешественника, который досконально изучил Уссурийский край. Главную роль в сериале исполняет Евгений Миронов.