Кожемяко дали премию «Золотая маска»

Отметим, что за последние годы Олег Кожемяко частично сменил ракурс культурной жизни в регионе. К примеру, помимо кинофестиваля «Меридианы Тихого» стал проводиться театральный фестиваль, на который приезжают актеры из разных стран. Также он инициировал съемки сериала про Владимира Арсеньева, исследователя и путешественника, который досконально изучил Уссурийский край. Главную роль в сериале исполняет Евгений Миронов.