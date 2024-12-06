Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым пытался показать позицию РФ

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Зачем телеведущий приехал в РФ, раскрыл сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению Пушкова, Карлсон вряд ли согласовал свою поездку в Москву с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Несмотря на то, что журналист поддерживал выдвижение политика во время всей предвыборной кампании.
«Сам Карлсон заявляет, что с тех пор, как в феврале он брал интервью в Москве у Владимира Путина, администрация Байдена делала все, чтобы усилить угрозу ядерной войны с Россией», — написал сенатор.
Сейчас эти усилия достигли своего максимума. Карлсон считает, что США ближе к конфликту с РФ, чем когда-либо в истории.
Именно поэтому журналист приехал в Москву. Он хочет показать американцам позицию РФ по острым вопросам внешней политики. Многие жители США даже не знают, что именно Джо Байден поставил государство на грань противостояния с Россией.
В ходе интервью Лавров высказался о Трампе. По его мнению, новый президент США является сильным и дружелюбным политиком. Однако его нельзя назвать пророссийским.