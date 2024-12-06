Министр отметил, что, когда речь идет о разрешении конфликта на основе Устава ООН, необходимо учитывать, что этот Устав подразумевает уважение прав народа и легитимность правительства. По его словам, люди на востоке и юге Украины, в частности в Донбассе и Новороссии, не считают режим Владимира Зеленского легитимным и представляющим их интересы, так как их культура, язык и традиции подвергаются запрету.