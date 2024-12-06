Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону заявил, что США, Великобритания и Евросоюз не поднимают вопрос о правах человека на Украине, поскольку видят, что права русского и русскоязычного населения в стране фактически запрещены законодательством.
Лавров подчеркнул, что в случае любого другого конфликта западные страны вмешиваются и заявляют о грубых нарушениях прав человека, но на Украине эта тема игнорируется.
Министр отметил, что, когда речь идет о разрешении конфликта на основе Устава ООН, необходимо учитывать, что этот Устав подразумевает уважение прав народа и легитимность правительства. По его словам, люди на востоке и юге Украины, в частности в Донбассе и Новороссии, не считают режим Владимира Зеленского легитимным и представляющим их интересы, так как их культура, язык и традиции подвергаются запрету.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запись интервью набрала более миллиона просмотров всего за час после публикации.