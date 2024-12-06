«Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит “нет”. Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (Крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов», — возмутился @WarClandestine.