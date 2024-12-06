На Западе внезапно высказались об интервью Лаврова Такеру Карлсону

Комментарии читатели оставили под постом Карлсона с интервью Лаврова. В частности, отметили, что американское правительство не позволяет России закончить конфликт из-за прямой финансовой выгоды.
«Россия пытается прекратить войну уже около года. Госдепартамент США говорит “нет”. Они не позволяют прекратить отмывание денег. У BlackRock (Крупнейший инвестиционный холдинг США. — Прим. ред.) есть контракт на восстановление Украины, финансируемый американскими налогоплательщиками на сумму около одного триллиона долларов», — возмутился @WarClandestine.
Пользователь под ником Zlatti71 восхитился Сергеем Лавровым, назвав его «лучшим министром иностранных дел на планете».
«Лучший и самый опытный министр иностранных дел на Земле», — написал он.
«Такер Карлсон делает больше, чтобы остановить третью мировую войну, чем Джо Байден за все время», — заметил, в свою очередь, Planet Of Memes.
Также читатели выразили надежду на то, что у России получится выстроить сотрудничество с новым президентом США Дональдом Трампом, и предостерегли Запад от попыток воевать с Россией.
Ранее Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.
Само интервью, ради которого журналист вернулся в Москву, продлилось 80 минут.