Лавров переадресовал Минобороны вопрос о числе погибших в СВО россиян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разглашение информации о числе погибших российских граждан с февраля 2022 года не входит в его компетенцию и является ответственностью Министерства обороны России.
В интервью Такеру Карлсону Лавров подчеркнул, что в условиях военных действий действуют особые правила, и что Министерство обороны должно предоставлять такую информацию.
Ранее Лавров заявил, что руководство России не приняло бы решение о проведении специальной военной операции, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запись интервью набрала более миллиона просмотров всего за час после публикации.