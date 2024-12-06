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Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что назначит послом в Китае экс-сенатора Дэвида Пэрдью, который после прошлых выборов критиковал чиновников Джорджии, где против Трампа возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

«Я объявляю, что бывший сенатор Дэвид Пэрдью принял мое назначение в качестве следующего посла США в Китае», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Пэрдью был сенатором с 2015 по 2021 годы, в 2022 году он не смог выиграть выборы губернатора штата Джорджия. После выборов 2020 года Пэрдью требовал отставки связанных с избирательной системой штата Джорджия чиновников, заявляя о допущенных ошибках. Пэрдью поддержал иск сторонников Трампа, которые пытались добиться отмены результатов выборов в штате. Против Трампа в Джорджии возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на выборы.

Трамп также объявил, что назначит Родни Скотта главой погранично-таможенной службы, а Кейлеба Вителло исполняющим обязанности директора службы иммиграционного и таможенного контроля, которая отвечает за депортацию нелегалов.

Трамп Дональд