Трамп назначит экс-сенатора Пэрдью послом в Китае

Пэрдью был сенатором с 2015 по 2021 годы, в 2022 году он не смог выиграть выборы губернатора штата Джорджия. После выборов 2020 года Пэрдью требовал отставки связанных с избирательной системой штата Джорджия чиновников, заявляя о допущенных ошибках. Пэрдью поддержал иск сторонников Трампа, которые пытались добиться отмены результатов выборов в штате. Против Трампа в Джорджии возбуждено уголовное дело о попытке повлиять на выборы.