Глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что Запад прикрывает срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче, которая теперь не вспоминается. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Лавров напомнил, что глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Давид Арахамия сообщал о визите тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который велел Киеву продолжать борьбу. Хотя Джонсон это отрицал, Арахамия утверждал, что именно его слова стали причиной прекращения переговоров.
Лавров также отметил, что Запад, который ранее активно освещал события в Буче, сейчас не проявляет интереса к этой теме.
Он подчеркнул, что неоднократно призывал зарубежных журналистов и генсека ООН Антониу Гуттереша установить имена тех, кто якобы погиб в Буче, однако не получил от них никакого ответа. Это, по его словам, указывает на двойные стандарты в подходе Запада к правам человека и мировым событиям.
Ранее Лавров заявил, что США, Великобритания и Евросоюз не поднимают вопрос о правах человека на Украине, поскольку видят, что права русского и русскоязычного населения в стране фактически запрещены законодательством.