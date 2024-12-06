Лавров рассказал о срыве переговоров с Киевом в 2022 году

Он подчеркнул, что неоднократно призывал зарубежных журналистов и генсека ООН Антониу Гуттереша установить имена тех, кто якобы погиб в Буче, однако не получил от них никакого ответа. Это, по его словам, указывает на двойные стандарты в подходе Запада к правам человека и мировым событиям.