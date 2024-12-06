В Иркутской области проведут транспортную реформу

Кроме того, нет автобусных остановок возле амбулатории в Уриковском муниципальном образовании, такая же ситуация может сложиться в Листвянском муниципальном образовании, где сейчас строят медучреждение. Александр Ведерников подчеркнул, что тема транспортной доступности болезненна для жителей не только в сельских территориях, но и в районных центрах: «Практически во всех муниципалитетах — серьезный износ парка пассажирского транспорта, дефицит водителей, недостаток средств на обновление автобусов, на поддержку легальных перевозчиков. Мэры нам говорят, как зимой люди мерзнут на остановках, вынуждены спать на вокзале, потому что нет автобусов».