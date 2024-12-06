В Иркутской области проведут транспортную реформу

Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов на заседании Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской области, которое состоялось под председательством Алексея Соболя. Участие в нем приняли спикер Заксобрания Александр Ведерников и депутаты областного парламента, представители профильного министерства и муниципальных образований, общественных организаций.
Алексей Соболь отметил, что тему межмуниципальных перевозок и транспортного обслуживания жителей уже обсуждали на заседании Общественного совета: «Сегодня наша задача — посмотреть, что изменилось в этой отрасли в нашем регионе, и что необходимо нам предпринять на уровне исполнительной власти, на уровне органов местного самоуправления, на уровне развития структур гражданского общества, чтобы переломить негативные тенденции в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры».
Перед заседанием участники Общественного совета и парламентарии посетили иркутский автовокзал, где сейчас проводится модернизация здания и информационных систем, а в следующем году установят навесы в зоне отправления автобусов. Вместе с тем, комфортные условия для пассажиров и водителей общественного транспорта созданы не во всех муниципальных образованиях. Об этих проблемах депутаты узнают в том числе во время рабочих поездок в свои избирательные округа.
К примеру, Александр Ведерников рассказал, что в поселке Новостройка Черемховского района отсутствует ежедневное автобусное сообщение. Мэр Черемховского района Сергей Марач сообщил, что более 30 населенных пунктов не имеют транспортного сообщения, а из 13 муниципальных маршрутов только два являются регулируемыми. По словам депутата ЗС Галины Кудрявцевой, из Иркутского района сложно добраться до областного центра жителям Гороховского и Марковского муниципальных образований.
Кроме того, нет автобусных остановок возле амбулатории в Уриковском муниципальном образовании, такая же ситуация может сложиться в Листвянском муниципальном образовании, где сейчас строят медучреждение. Александр Ведерников подчеркнул, что тема транспортной доступности болезненна для жителей не только в сельских территориях, но и в районных центрах: «Практически во всех муниципалитетах — серьезный износ парка пассажирского транспорта, дефицит водителей, недостаток средств на обновление автобусов, на поддержку легальных перевозчиков. Мэры нам говорят, как зимой люди мерзнут на остановках, вынуждены спать на вокзале, потому что нет автобусов».
На сессии ЗС в окончательном чтении принят бюджет на следующий год. Депутатскими поправками предусмотрено 13 миллионов рублей на разработку регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Иркутской области и регионального стандарта транспортного обслуживания. Необходимо понимать план действий профильного министерства, чтобы переходить от хаоса в перевозках к единой, понятной и прозрачной схеме с высокими стандартами обслуживания.
По словам Максима Лобанова, в регионе ведется работа по модернизации маршрутной сети. В частности, количество дублирующих маршрутов без ухудшения транспортной доступности уменьшено с 367 до 307. Помимо этого, ведется разработка паспортов транспортной обеспеченности территорий. Ее цель — обеспечить в территориях транспортную связь между населенными пунктами и районными центрами, а районных центров — с областным центром. Основной этап реформирования транспортной схемы планируется начать в 2025 году.
Помимо создания регионального стандарта и комплексного регионального плана транспортного обслуживания предполагается участие Приангарья в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это, к примеру, подразумевает обновление подвижного состава общественного транспорта в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, отмечает пресс-служба ЗС.
По мнению вице-спикера регионального парламента Натальи Дикусаровой, при реформировании транспортного сообщения должны быть учтены все аспекты, в частности, планы по развитию туризма, строительству социальных учреждений и другие перспективы. Также она сообщила, что необходимо проработать вопрос перевозки льготных категорий граждан на коммерческих маршрутах.
Член Общественного совета Юрий Фалейчик считает, что при формировании туристических маршрутов на Байкал следует подумать о расширении дорог в Листвянку, МРС, Хужир, чтобы избежать транспортного коллапса во время сезонного отдыха. Кроме того, от участников заседания поступили предложения по развитию маршрутов водного транспорта, восстановлению причалов и развитию расположенной рядом с ними инфраструктуры.
Предложения членов Общественного совета и представителей муниципальных образований будут включены в проект решения, который после утверждения направят в правительство Иркутской области.