Олбани
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров напомнил Карлсону, что в 2016 году Байден был вице-президентом

До момента вступления в должность Дональда Трампа Барак Обама был президентом США, а Джо Байден — вице-президентом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону поправил его. Видеоинтервью появилось в Сети несколько часов назад.

Карлсон в ходе беседы заявил, что в декабре 2016 года «в последние дни правления администрации Джо Байдена» он еще сильнее усугубил взаимоотношения между Россией и США. При этом журналист обратил внимание, это сказал Лавров.

Глава ведомства поправил Карлсона. Он напомнил, что в 2016 году президентом был Барак Обама. Джо Байден занимал должность вице-президента.

«Да. Прошу прощения», — подтвердил свою ошибку Карлсон.

В ходе интервью Лавров задел несколько важных вопросов. Среди них сорванные в 2022 году переговоры с Украиной. Он отметил, что это произошло на фоне провокации в Буче, которую устроил киевский режим совместно с западными странами.

Лавров Сергей