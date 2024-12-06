Лавров напомнил Карлсону, что в 2016 году Байден был вице-президентом

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону поправил его. Видеоинтервью появилось в Сети несколько часов назад.
Карлсон в ходе беседы заявил, что в декабре 2016 года «в последние дни правления администрации Джо Байдена» он еще сильнее усугубил взаимоотношения между Россией и США. При этом журналист обратил внимание, это сказал Лавров.
Глава ведомства поправил Карлсона. Он напомнил, что в 2016 году президентом был Барак Обама. Джо Байден занимал должность вице-президента.
«Да. Прошу прощения», — подтвердил свою ошибку Карлсон.
В ходе интервью Лавров задел несколько важных вопросов. Среди них сорванные в 2022 году переговоры с Украиной. Он отметил, что это произошло на фоне провокации в Буче, которую устроил киевский режим совместно с западными странами.