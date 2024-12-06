Лавров: Запад совершает ошибку, думая, что красные линии РФ можно сдвинуть

Сергей Лавров, глава российского МИД, в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном охарактеризовал как серьезную ошибку представление Запада о том, что Россия готова менять свои «красные линии».
Министр указал на риск подобных рассуждений, напоминая, что определенные западные представители, включая представителей НАТО, высказывались о возможности нанесения превентивного удара по России.
Такие заявления, подчеркнул Лавров, вызывают серьезную обеспокоенность.
Ранее Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону заявил, что США, Великобритания и Евросоюз не поднимают вопрос о правах человека на Украине, поскольку видят, что права русского и русскоязычного населения в стране фактически запрещены законодательством.