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Лавров: Запад совершает ошибку, думая, что красные линии РФ можно сдвинуть

Министр указал на риск подобных рассуждений.

Сергей Лавров, глава российского МИД, в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном охарактеризовал как серьезную ошибку представление Запада о том, что Россия готова менять свои «красные линии».

Министр указал на риск подобных рассуждений, напоминая, что определенные западные представители, включая представителей НАТО, высказывались о возможности нанесения превентивного удара по России.

Такие заявления, подчеркнул Лавров, вызывают серьезную обеспокоенность.

Ранее Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону заявил, что США, Великобритания и Евросоюз не поднимают вопрос о правах человека на Украине, поскольку видят, что права русского и русскоязычного населения в стране фактически запрещены законодательством.

Лавров Сергей