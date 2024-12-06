Крым мог бы остаться украинским — Лавров

«Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот», — цитирует Лаврова РИА Новости.