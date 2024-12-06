«Если бы не госпереворот в феврале 2014 года и если бы соглашение, достигнутое накануне между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией, было реализовано, Украина была бы до сих пор едина и Крым был бы в ее составе. Это очевидно. Они не выполнили это соглашение. Вместо этого они организовали госпереворот», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы конфликт в Донбассе, который разгорелся после госпереворота, прекратился. Для этого было необходимо соблюсти Минские соглашения. Но и тут у вновь избранной верхушки киевского режима не хватило мудрости.
«Но они были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины. Ничего из этого не было сделано. Киевский режим заявил, что он никогда не будет говорить с ними напрямую».
Такер Карлсон на этой неделе сообщил, что посетил Москву, где записал интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что интервью было посвящено актуальным вопросам, которые волнуют сейчас многих в России, в США и во всем мире.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».