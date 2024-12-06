Губернатор Хабаровского края встретился с главой МЧС России

Глава МЧС России Александр Куренков со свой стороны заметил, что в этом году ведомство активно помогало региональным силам тушить ландшафтные пожары на территории региона. Для этой работы задействовали в том числе авиацию чрезвычайного ведомства. На сегодняшний день в Хабаровске расположен один из летных отрядов ведомства.