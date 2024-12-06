Губернатор Хабаровского края встретился с главой МЧС России

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили перспективы развития пожарно-спасательных сил в регионе и вопросы реагирования на сезонные риски и техногенные опасности.
Глава МЧС России Александр Куренков со свой стороны заметил, что в этом году ведомство активно помогало региональным силам тушить ландшафтные пожары на территории региона. Для этой работы задействовали в том числе авиацию чрезвычайного ведомства. На сегодняшний день в Хабаровске расположен один из летных отрядов ведомства.
Губернатор Дмитрий Демешин в ответ сообщил:
«Для обеспечения безопасности в паводковый период в Хабаровском крае была создана группировка сил и средств в количестве 5600 человек, 1700 единиц техники, 203 плавсредства. Благодаря совместным действиям МЧС России и Хабаровской территориальной подсистемы РСЧС нам удалось справиться с вызовами стихии».
Стороны уделили внимание укреплению и расширению подразделений Государственной противопожарной службы в регионе.