Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хабаровского края встретился с главой МЧС России

Дмитрий Демешин, губернатор Хабаровского края, встретился с главой МЧС России Александром Куренковым.

Источник: МЧС РФ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили перспективы развития пожарно-спасательных сил в регионе и вопросы реагирования на сезонные риски и техногенные опасности.

Глава МЧС России Александр Куренков со свой стороны заметил, что в этом году ведомство активно помогало региональным силам тушить ландшафтные пожары на территории региона. Для этой работы задействовали в том числе авиацию чрезвычайного ведомства. На сегодняшний день в Хабаровске расположен один из летных отрядов ведомства.

Губернатор Дмитрий Демешин в ответ сообщил:

«Для обеспечения безопасности в паводковый период в Хабаровском крае была создана группировка сил и средств в количестве 5600 человек, 1700 единиц техники, 203 плавсредства. Благодаря совместным действиям МЧС России и Хабаровской территориальной подсистемы РСЧС нам удалось справиться с вызовами стихии».

Стороны уделили внимание укреплению и расширению подразделений Государственной противопожарной службы в регионе.

МЧС