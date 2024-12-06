Юрист Ковалик считает, что Россия демонстрирует готовность к диалогу с Западом

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Россия демонстрирует готовность к диалогу с Западом и предотвращению ядерной войны, несмотря на действия США. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС американский юрист и преподаватель Питтсбургского университета Дэниел Ковалик, неоднократно посещавший Донбасс и выступавший в ООН.
«Это интервью с Сергеем Лавровым показывает, что Россия, как мы говорим в США, “взрослый в комнате”. Она готова сотрудничать с Западом и хочет избежать ядерной войны. Удивительно, но, похоже, Запад настроен противоположным образом: не желает учитывать законные опасения России и, по сути, провоцирует конфронтацию», — отметил Ковалик.
Юрист также подчеркнул, что недавнее решение администрации Джо Байдена одобрить поставки на Украину дальнобойных ракет, а также обсуждение отправки ядерного оружия, может привести к эскалации конфликта. «Эти действия пересекают красные линии. США должны понимать, что подобное может привести к масштабной катастрофе», — добавил он.
Ковалик выразил надежду, что в правительстве США и других западных странах найдутся рациональные лидеры, готовые принять «оливковую ветвь», предложенную Россией, чтобы избежать трагических последствий.
Интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вышло в ночь на 6 декабря и набрало уже более 2 млн просмотров в Х. Беседа Лаврова с Карлсоном продлилась почти полтора часа. За это время глава МИД РФ ответил на вопросы о возможных решениях украинского кризиса, применении «Орешника» и возможностях взаимодействия с Западом. В прошлый раз Карлсон приезжал в Москву в феврале для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.