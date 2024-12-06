Юрист Ковалик считает, что Россия демонстрирует готовность к диалогу с Западом

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вышло в ночь на 6 декабря и набрало уже более 2 млн просмотров в Х. Беседа Лаврова с Карлсоном продлилась почти полтора часа. За это время глава МИД РФ ответил на вопросы о возможных решениях украинского кризиса, применении «Орешника» и возможностях взаимодействия с Западом. В прошлый раз Карлсон приезжал в Москву в феврале для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.