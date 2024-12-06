Глава МО ФРГ Писториус допустил возможность размещения немецких войск на Украине

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность отправки немецких солдат на Украину в миротворческих целях в случае прекращения огня. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
«Развертывание сухопутных войск на Украине можно будет начать обсуждать только после прекращения военных действий», — сказал Писториус. «Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это тайно», — добавил министр.
По его словам, дебаты о размещении войск ФРГ на Украине сейчас являются «неразумными», однако такие планы обсуждаются внутри страны.
«В случае перемирия и если кто-то — кто бы это ни был — решить принять там [на Украине] миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, масштаба, требований и согласия воюющих сторон», — заявил глава МО.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке некоторых СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня». Политик добавила, что Германия «будет всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.