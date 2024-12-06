Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МО ФРГ Писториус допустил возможность размещения немецких войск на Украине

Борис Писториус подчеркнул, что это возможно только после прекращения военных действий.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность отправки немецких солдат на Украину в миротворческих целях в случае прекращения огня. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Развертывание сухопутных войск на Украине можно будет начать обсуждать только после прекращения военных действий», — сказал Писториус. «Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это тайно», — добавил министр.

По его словам, дебаты о размещении войск ФРГ на Украине сейчас являются «неразумными», однако такие планы обсуждаются внутри страны.

«В случае перемирия и если кто-то — кто бы это ни был — решить принять там [на Украине] миротворческие меры с помощью военных средств, это будет зависеть от типа мандата, масштаба, требований и согласия воюющих сторон», — заявил глава МО.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке некоторых СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня». Политик добавила, что Германия «будет всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.