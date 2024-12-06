Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимодействия с Финляндией и расширению его спектра

«В многолетней истории отношений между нашими странами безусловную ценность имеют периоды конструктивного сотрудничества. Именно за время взаимодействия, а не ограничений добыт ценный клад человеческих контактов, развивались связи между предприятиями и учреждениями, происходил обмен опытом, реализованы проекты в сферах сельского хозяйства, деревообработки, транспорта и логистики, образования и культуры», — говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что возвращение Минска и Хельсинки к полноценному диалогу в нынешних условиях — это не догма и не политическая декларация, а продиктованная современными обстоятельствами необходимость, требование обоих народов, которые хотят жить в мире и согласии.
«Беларусь готова к возобновлению двустороннего взаимодействия с Финляндией и расширению его спектра с учетом председательства вашей страны в ОБСЕ в следующем году, — отметил президент. — Надеюсь, Хельсинки, как и 50 лет назад, будут способствовать возвращению организации функциональных понятий, из которых складывается ее название — безопасность и сотрудничество».
Александр Лукашенко пожелал всем финнам крепкого здоровья, процветания и уверенности в завтрашнем дне.