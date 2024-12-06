Лукашенко: Беларусь готова к возобновлению взаимодействия с Финляндией и расширению его спектра

«Беларусь готова к возобновлению двустороннего взаимодействия с Финляндией и расширению его спектра с учетом председательства вашей страны в ОБСЕ в следующем году, — отметил президент. — Надеюсь, Хельсинки, как и 50 лет назад, будут способствовать возвращению организации функциональных понятий, из которых складывается ее название — безопасность и сотрудничество».