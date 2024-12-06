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Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Под Вашим руководством в Кыргызской Республике успешно проводятся важные преобразования, направленные на поддержание благосостояния граждан, устойчивое развитие страны и упрочение ее авторитета», — говорится в поздравлении.

В Беларуси искренне рады достижениям дружественного Кыргызстана и придают большое значение расширению сотрудничества по всем направлениям, а также углублению взаимовыгодного партнерства в международных и региональных организациях, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что очень дорожит добрыми личными отношениями, которые сложились с Садыром Жапаровым и всегда отличались открытостью и готовностью находить решения по наиболее актуальным вопросам. Президент Беларуси пожелал Президенту Кыргызстана крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, счастья в кругу родных и близких.

Лукашенко Александр