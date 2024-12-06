Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения

Александр Лукашенко отметил, что очень дорожит добрыми личными отношениями, которые сложились с Садыром Жапаровым и всегда отличались открытостью и готовностью находить решения по наиболее актуальным вопросам. Президент Беларуси пожелал Президенту Кыргызстана крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, счастья в кругу родных и близких.