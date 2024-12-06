Лукашенко поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения

«Под Вашим руководством в Кыргызской Республике успешно проводятся важные преобразования, направленные на поддержание благосостояния граждан, устойчивое развитие страны и упрочение ее авторитета», — говорится в поздравлении.
В Беларуси искренне рады достижениям дружественного Кыргызстана и придают большое значение расширению сотрудничества по всем направлениям, а также углублению взаимовыгодного партнерства в международных и региональных организациях, подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что очень дорожит добрыми личными отношениями, которые сложились с Садыром Жапаровым и всегда отличались открытостью и готовностью находить решения по наиболее актуальным вопросам. Президент Беларуси пожелал Президенту Кыргызстана крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, счастья в кругу родных и близких.