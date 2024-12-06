Глава Башкирии рассказал о поддержке инициативных жителей

«Призовой фонд этого года — 16 млн рублей. В зависимости от номинации, “весовой” категории и места победители и призеры получат от 75 до 750 тысяч рублей. Эти средства они потратят на дальнейшее благоустройство. Считаю это разумным вложением средств. Люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы создать лучшие условия для себя и других, получают возможность это сделать», — написал Радий Хабиров в своих соцсеитях.