Прямая линия с Глебом Никитиным состоится 6 декабря

Трансляция начнется с 13:00 на телеканалах «Нижний Новгород 24», «Волга», «ННТВ», «Волга 24», «Дзержинск», на сайте ИА «Время Н», на платформе «Смотрим.ру», а также в эфире «Радио России — Нижний Новгород» на частоте 93.9 FM и на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».