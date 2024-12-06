Прямая линия с Глебом Никитиным состоится 6 декабря

6 декабря пройдет прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Задать свой вопрос можно:
- по телефонам горячей линии: 8 800 775 22 21 и 8 (831) 233 01 00;
- на сайте правительства Нижегородской области;
- в текстовом и видеоформате на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» с пометкой «Прямая линия губернатора».
Трансляция начнется с 13:00 на телеканалах «Нижний Новгород 24», «Волга», «ННТВ», «Волга 24», «Дзержинск», на сайте ИА «Время Н», на платформе «Смотрим.ру», а также в эфире «Радио России — Нижний Новгород» на частоте 93.9 FM и на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».