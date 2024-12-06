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ЦИК: сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 6 декабря

ЦИК Беларуси сказал, что 6 декабря завершается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Источник: Комсомольская правда

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 6 декабря 2024 года в Беларуси, проинформировали в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

«Сегодня завершается сбор подписей для выдвижения кандидатов в президенты Республики Беларусь», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инициативным группам подписные листы необходимо представить в соответствующие районные, городские (в городах областного подчинения, но за исключением городов с районным делением), районные в городах комиссии не позднее 6 декабря.

«То есть сегодня заключительный день для представления подписных листов», — сказано в сообщении.

Сказано, что в течение десяти дней будет проходить проверка, связанная с достоверностью подписей избирателей в подписных листах, которые сдали координаторы инициативных групп. В ЦИК добавили, что в период с 7 по 21 декабря включительно лицу, которое выдвинуто кандидатом в президенты Беларуси, следует представить в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты. Также говорится, что в период с 22 по 31 декабря включительно состоится регистрация кандидатов.

Напомним, что зарегистрированным инициативным группам нужно было собрать не менее 100 тысяч подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

Также мы писали, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Ранее посольство Беларуси в США выступило с заявлением о проведении выборов в 2025.