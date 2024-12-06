ЦИК: сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 6 декабря

Сказано, что в течение десяти дней будет проходить проверка, связанная с достоверностью подписей избирателей в подписных листах, которые сдали координаторы инициативных групп. В ЦИК добавили, что в период с 7 по 21 декабря включительно лицу, которое выдвинуто кандидатом в президенты Беларуси, следует представить в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты. Также говорится, что в период с 22 по 31 декабря включительно состоится регистрация кандидатов.