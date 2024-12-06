В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталей

В ходе совещания говорилось о том, что в первую очередь акцент сделан на увеличении объемов производства и повышении качества. В настоящее время ежегодно реализуется более 400 тысяч автомобилей. В связи с ростом доходов населения эта тенденция, как прогнозируется, сохранится и в ближайшие годы. Это создает возможности для производства продукции, соответствующей спросу.