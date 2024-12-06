В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталей

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Надо отметить, что данная тема обсуждалась еще в ноябре. Тогда ответственным лицам было поручено критически пересмотреть планы. В ходе нынешней презентации были представлены усовершенствованные меры, разработанные на основе указаний Президента.
В ходе совещания говорилось о том, что в первую очередь акцент сделан на увеличении объемов производства и повышении качества. В настоящее время ежегодно реализуется более 400 тысяч автомобилей. В связи с ростом доходов населения эта тенденция, как прогнозируется, сохранится и в ближайшие годы. Это создает возможности для производства продукции, соответствующей спросу.
Кроме того, ожидается, что Узбекистан станет членом Всемирной торговой организации. Конкуренция на рынке для местных производителей значительно усилится. Поэтому Президент подчеркнул необходимость работы над качеством продукции и увеличения уровня локализации.
Еще одним важным вопросом стал экспорт. В последние годы в соседние страны было экспортировано более 40 тысяч автокомплектов. В следующем году планируется увеличить экспорт до более чем $700 млн.
При этом отмечена необходимость вывода на внешние рынки предприятий по производству автобусов и грузового транспорта в Самарканде.
Отдельно Президент остановился на экономической и социальной значимости отрасли. Он подчеркнул важность адаптации к современным требованиям, обеспечения стабильного производства, а также постоянной работы над маркетингом и качеством продукции.