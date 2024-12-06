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Начальник ГУ МВД по Прикамью сообщил, что уходит с должности

Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, возглавляющий ГУ МВД по Пермскому краю с конца ноября 2020 года, покидает должность.

Источник: Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», сегодня он сообщил подчиненным об этом и поблагодарил всех за работу.

Как говорят собеседники, господин Щеглов может выйти на пенсию. Когда произойдет смена руководства пермского главка — неизвестно.