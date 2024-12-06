Начальник ГУ МВД по Прикамью сообщил, что уходит с должности

По данным «Ъ-Прикамье», сегодня он сообщил подчиненным об этом и поблагодарил всех за работу.
Как говорят собеседники, господин Щеглов может выйти на пенсию. Когда произойдет смена руководства пермского главка — неизвестно.
Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, возглавляющий ГУ МВД по Пермскому краю с конца ноября 2020 года, покидает должность.
По данным «Ъ-Прикамье», сегодня он сообщил подчиненным об этом и поблагодарил всех за работу.
Как говорят собеседники, господин Щеглов может выйти на пенсию. Когда произойдет смена руководства пермского главка — неизвестно.