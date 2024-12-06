Казахстан инициирует новую волну реформ в ОБСЕ

Главы внешнеполитических ведомств 57 стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собрались на Мальте для участия в 31-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.
В ходе мероприятия государства-участники заслушали итоги работы Организации под председательством Мальты в 2024 году, обсудили вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ОБСЕ, а также пути преодоления институционального кризиса, сложившегося в Организации на фоне сложной геополитической обстановки.
В своем обращении к участникам встречи Заместитель Премьер-Министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу отметил необходимость возрождения «духа Хельсинки» и подчеркнул важность сохранения ОБСЕ как уникальной платформы для инклюзивного диалога по проблемам безопасности.
Он подтвердил твердую приверженность Казахстана многосторонним усилиям по обеспечению мира и стабильности на пространстве ОБСЕ и готовность продолжать вносить свой вклад в укрепление Организации и преодоление существующих перед ней вызовов.
В преддверии 50-летней годовщины основополагающего документа ОБСЕ — Хельсинкского заключительного акта 1975 года — глава МИД Казахстана указал на актуальность неукоснительного соблюдения его принципов, а также положений Астанинской декларации, принятой по итогам саммита ОБСЕ в 2010 году. Он также призвал своих коллег адаптировать Организацию к условиям новой архитектуры безопасности, формирующейся в настоящее время.
Министр иностранных дел РК акцентировал внимание на важности сотрудничества в рамках экономико-экологического измерения ОБСЕ. В этой связи, он обозначил итоги «One Water Summit», проведенного Казахстаном совместно с Францией и Саудовской Аравией 3 декабря т.г. в Эр-Рияде.
М. Нуртлеу предложил объединить усилия в борьбе с изменением климата и пригласил страны-участницы принять участие в Региональном климатическом саммите ООН, который пройдет в 2026 году в Казахстане.
Главным итогом заседания Совета министров ОБСЕ стало утверждение Генерального секретаря ОБСЕ и руководителей ключевых институтов Организации.
На полях СМИД Министр иностранных дел РК М. Нуртлеу провёл ряд двусторонних встреч с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхуном Байрамовым, Бельгии — Бернаром Кентеном, Грузии — Мака Бочоришвили, Люксембурга — Ксавье Беттелем, Словакии — Юраем Бланаром, Турции — Хаканом Фиданом и Финляндии — Элиной Валтонен.
В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ОБСЕ. Состоялся обмен мнениями касательно региональной и глобальной повесток дня. Была достигнута договорённость продолжить развитие сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
Казахстан является государством-участником ОБСЕ с 1992 года. В 2010 году наша страна приняла на себя председательство в ОБСЕ, проведя в указанном году саммит, увенчавшийся принятием Астанинской декларации.