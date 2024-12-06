Казахстан инициирует новую волну реформ в ОБСЕ

В преддверии 50-летней годовщины основополагающего документа ОБСЕ — Хельсинкского заключительного акта 1975 года — глава МИД Казахстана указал на актуальность неукоснительного соблюдения его принципов, а также положений Астанинской декларации, принятой по итогам саммита ОБСЕ в 2010 году. Он также призвал своих коллег адаптировать Организацию к условиям новой архитектуры безопасности, формирующейся в настоящее время.