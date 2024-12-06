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Хинштейн заявил, что в ближайшее время поедет в Курскую область

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Назначенный врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ближайшее время выдвигается в регион и приступит к работе.

Источник: © РИА Новости

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Хинштейн.

«Наш президент назначил меня врио губернатора Курской области. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что назначение для него — огромная честь и большая ответственность, «регион непростой, работы много». Врио главы региона подчеркнул, что сделает все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян.