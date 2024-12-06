Хинштейн заявил, что в ближайшее время поедет в Курскую область

«Наш президент назначил меня врио губернатора Курской области. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами!» — написал он в своем Telegram-канале.