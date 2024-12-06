После визита Генпрокурора РФ чиновники Южного Урала перепишут один важный закон

Напомним, на личный прием к Игорю Краснову в Челябинске обратилась жительница поселка Межозерный (Верхнеуральский район), ее сыну отказали в предоставлении мер социальной поддержки.
Парень обучается в Южно-Уральском государственном колледже, его отец проходит службу в зоне проведения специальной военной операции. По причине того, что мужчина зарегистрирован на территории Орловской области и оттуда уходил по контракту добровольцем, сыну не получал ежемесячную выплату для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций.
«Эта выплата в регионе поставлена в зависимость от регистрации родителя по месту жительства или месту пребывания на территории Челябинской области», — говорят в надзорном ведомстве.
По поручению Краснова прокуратура направила в Законодательное Собрание законопроект о внесении в закон изменений.
«Исключение положений регионального закона позволит охватить мерами социальной поддержки более 120 детей, нуждающихся в поддержке органов власти», — фиксируют в ведомстве.