После визита Генпрокурора РФ чиновники Южного Урала перепишут один важный закон

Парень обучается в Южно-Уральском государственном колледже, его отец проходит службу в зоне проведения специальной военной операции. По причине того, что мужчина зарегистрирован на территории Орловской области и оттуда уходил по контракту добровольцем, сыну не получал ежемесячную выплату для обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций.