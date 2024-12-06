Лукашенко сказал про готовность к возобновлению сотрудничества с Финляндией

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря 2024 года, в пятницу, от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Финляндии с Днем Независимости и сказал про готовность к возобновлению сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что в многолетней истории отношений между Беларусью и Финляндией безусловную ценность имеют периоды конструктивного сотрудничества. Он пояснил, что именно за время взаимодействия, а не ограничений, удалось добыть ценный клад человеческих контактов.
По словам президента Беларуси, развивались связи между предприятиями и учреждениями, проходил обмен опытом. Кроме того, были реализованы проекты в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, образования, культуры, деревообработки.
Глава государства заявил, что возвращение Минска и Хельсинки к полноценному диалогу в нынешних условиях является не догмой, не политической декларацией, а продиктованной современными обстоятельствами необходимостью, требованием народов двух стран, которые хотят жить в согласии и мире.
— Беларусь готова к возобновлению двустороннего взаимодействия с Финляндией и расширению его спектра с учетом председательства вашей страны в ОБСЕ в следующем году, — подчеркнул президент Беларуси.
Он выразил слова надежды на то, что Хельсинки, как и 50 лет назад, окажет содействие возвращению указанной организации функциональных понятий, из которых состоит ее название — безопасность и сотрудничество.
Тем временем заседание Высшего Госсовета Союзного государства пройдет 6 декабря в Минске.
Кстати, ЦИК сообщил, что сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершается 6 декабря в Беларуси.
Ранее президент России Владимир Путин сказал о предновогоднем неформальном саммите СНГ, куда входит Беларусь.