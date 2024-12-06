Лукашенко сказал про готовность к возобновлению сотрудничества с Финляндией

Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что в многолетней истории отношений между Беларусью и Финляндией безусловную ценность имеют периоды конструктивного сотрудничества. Он пояснил, что именно за время взаимодействия, а не ограничений, удалось добыть ценный клад человеческих контактов.