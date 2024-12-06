По подозрению в коррупции задержан бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов

Следствие считает, что с сентября 2018-го по декабрь 2019 года глава управления получал через цепочку посредников взятки от гендиректора ООО «Промстрой». Их общий размер составил около 73 млн руб. За это, считают правоохранители, руководитель управления обеспечил победу фирмы в тендере на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.