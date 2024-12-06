По подозрению в коррупции задержан бывший вице-мэр Красноярска Алексей Давыдов

Алексей Давыдов, по версии следствия, выступал одним из посредников в передаче взяток экс-руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину, который также задержан. Последнему инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы).
Следствие считает, что с сентября 2018-го по декабрь 2019 года глава управления получал через цепочку посредников взятки от гендиректора ООО «Промстрой». Их общий размер составил около 73 млн руб. За это, считают правоохранители, руководитель управления обеспечил победу фирмы в тендере на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.
Алексей Давыдов занимал должность первого замглавы города с ноября 2017 года по декабрь 2021-го. До этого работал директором ГП КК «Красноярскавтотранс», ранее возглавлял ОАО «Красноярскэнергострой».