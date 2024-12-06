Над четырьмя регионами РФ уничтожили 33 БПЛА. Военная операция, день 1017-й

За ночь средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Воронежской областью, 11 над Курской, семь над Белгородской и один над Крымом. Глава МИД Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону обозначил, что для мира важен отказ Киева от вступления в НАТО, иностранных военных баз и учений на украинской территории. Также Россия настаивает на признании вхождения в ее состав новых регионов и отмене русофобских законов на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.