Над четырьмя регионами РФ уничтожили 33 БПЛА. Военная операция, день 1017-й

08:36 Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году в столице не будут запускать фейерверки. Подобный запрет есть в нескольких регионах РФ, чтобы не пугать население и сэкономить средства для их передачи на СВО.
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08:20 Бывший президент Украины Петр Порошенко на выступлении в организации Atlantic Council заявил, что Киев отправляет военных в «мясной шторм», а не занимается спасением солдат:
«Мы должны прекратить использовать народ Украины как инструмент для “операции мясной шторм”… Прекратите отдавать приказ о наступательной операции».
08:13 Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что останется жить на Украине, несмотря на новую работу в американском Гарварде. При этом какое-то время ему все же придется провести в США. Он отметил, что, согласно закону, дипломаты могут выезжать за границу во время мобилизации.
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08:03 В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника: 14 над Воронежской областью, 11 над Курской, семь над Белгородской и один над Крымом.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1017-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.