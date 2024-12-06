Михаил Котюков принял участие в заседании с Владимиром Путиным

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На встрече были представлены параметры 19 новых национальных проектов, о которых доложили председатель правительства России Михаил Мишустин и другие члены федерального кабинета.
Эти национальные проекты направлены на достижение установленных президентом национальных целей и реализацию программы социально-экономического развития России до 2030 года, а также на решение задач по укреплению экономической устойчивости и повышению качества жизни в регионах.
«Работа проводилась в тесном сотрудничестве с профильными комиссиями Госсовета, депутатами, экспертами и бизнес-сообществом, с акцентом на обратную связь от граждан. В рамках нацпроектов до конца 2030 года планируется направить более 40 триллионов рублей из федеральных ресурсов, а также привлечь не менее 13 триллионов рублей за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрены все необходимые средства», — сообщил Михаил Мишустин.
Президент также уделил особое внимание вопросам обеспечения технологического лидерства. В подготовке национальных проектов для достижения этой цели активное участие принимала профильная комиссия Госсовета под руководством Михаила Котюкова.
По словам президента, необходимо стремиться к глобальной конкурентоспособности отечественных технологий и выходить на мировой рынок. В вопросах укрепления технологического суверенитета важно рассматривать ситуацию в отраслях в целом, а не только анализировать отдельные элементы. Среди других приоритетов, обозначенных главой государства, — достижение устойчивого роста экономики, увеличение производственного потенциала, создание новой цифровой и логистической инфраструктуры для бизнеса, а также поддержка семей с детьми.
«Ключевым моментом в реализации этих проектов является задействование всех ресурсов федерального центра, регионов и муниципалитетов, привлечение бизнеса и налаживание взаимодействия с общественными организациями. Президент акцентировал внимание на том, что интересы семьи должны находиться в центре всех решений», — подытожил Михаил Котюков.