Михаил Котюков принял участие в заседании с Владимиром Путиным

«Работа проводилась в тесном сотрудничестве с профильными комиссиями Госсовета, депутатами, экспертами и бизнес-сообществом, с акцентом на обратную связь от граждан. В рамках нацпроектов до конца 2030 года планируется направить более 40 триллионов рублей из федеральных ресурсов, а также привлечь не менее 13 триллионов рублей за счет внебюджетных инвестиций. В проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрены все необходимые средства», — сообщил Михаил Мишустин.