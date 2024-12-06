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В США рассказали, сколько Маск потратил на победу Трампа

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов, чтобы помочь будущему президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах в стране, сообщает газета New York Times со ссылкой на федеральные документы. более 250 миллионов долларов на победу Трампа на выборах.

Источник: AP 2024

Ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X.

«Илон Маск, самый богатый человек в мире, потратил более четверти миллиарда долларов в последние месяцы выборов этого года, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах», — говорится в сообщении.

Газета, называя эту сумму «поражающей воображение», пишет, что это играет роль в формировании следующей администрации. По данным газеты, в эту сумму также включено пожертвование в размере 20 миллионов долларов на поддержку комитета политических действий, названного в честь судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, которая пыталась помочь Трампу, смягчив его позицию по вопросу абортов.

Согласно New York Times, общие расходы Маска на американские выборы пока неизвестны, и, вероятно, никогда такими не станут.

Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.

Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

Трамп Дональд