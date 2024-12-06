Мэру Екатеринбурга, депутатам и чиновникам поднимают зарплаты

Повышения ежемесячного денежного поощрения произойдет и у Гурарий, Матвеева, главы счетной палаты Александра Гетманчука и его аудиторов. Так, у Анны Гурарий зарплата станет выше на 24,7 тысячи и поднимется до 208,7 тысяч рублей. Матвеев станет поучать на 20 тысяч больше, и его зарплата составит 160,4 тысячи рублей. Гетманчук будет зарабатывать на 18,6 тысяч больше, тогда заработок достигнет 145,3 тысяч рублей. У аудиторов оплата труда вырастет на 13,7 тысяч рублей, это 99,7 тысяч в месяц.