Мэру Екатеринбурга, депутатам и чиновникам поднимают зарплаты

Главе Екатеринбурга Алексею Орлову, вице-мэру, чиновникам, спикеру думы Анне Гурарий и ее первому заместителю Михаилу Матвееву поднимут зарплаты. Это произойдет с 1 января 2025 года. Увеличения оплаты труда случится, если это согласуют депутаты. Проект уже размещен на сайте думы.
Градоначальнику планируют увеличить ежемесячное денежное поощрение. Зарплата станет больше почти на 34 тысячи больше. Так, вместо 236 437 рублей он будет получать 270 305 рублей.
Повышения ежемесячного денежного поощрения произойдет и у Гурарий, Матвеева, главы счетной палаты Александра Гетманчука и его аудиторов. Так, у Анны Гурарий зарплата станет выше на 24,7 тысячи и поднимется до 208,7 тысяч рублей. Матвеев станет поучать на 20 тысяч больше, и его зарплата составит 160,4 тысячи рублей. Гетманчук будет зарабатывать на 18,6 тысяч больше, тогда заработок достигнет 145,3 тысяч рублей. У аудиторов оплата труда вырастет на 13,7 тысяч рублей, это 99,7 тысяч в месяц.
Подчиненные Алексей Орлова также получат надбавки за особые условия труда.