Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса

На мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, представители туристических компаний двух стран рассмотрели возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.