Узбекистан и Шанхай планируют совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. При поддержке Генерального консульства Узбекистана в Шанхае прошла презентация туристического потенциала Узбекистана. Об этом сообщает ИА «Дунё».
По информации агентства, в мероприятии, прошедшем в рамках Года туризма Узбекистана в Китае, приняли участие председатель Комитета по туризму при Минэкологии Умид Шадиев, заместитель главы Шанхайской ассоциации туризма Сю Тинь, а также представители 50 крупных китайских туристических компаний.
В ходе презентации были продемонстрированы уникальные возможности Узбекистана для туристов, увлекающихся культурным, этнографическим и экотуризмом.
«Участники мероприятия ознакомились с современными туристическими направлениями страны, включая экскурсии в древние города Великого Шелкового пути, поездки в горные районы, а также гастрономическим и медицинским туризмом».
На B2B переговорах, организованных в рамках мероприятия, представители узбекских и китайских туристических компаний обсудили возможности расширения сотрудничества, увеличения туристических потоков, а также совместные проекты в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
Особое внимание было уделено продвижению Узбекистана как удобного и безопасного направления для туристов. Китайская сторона отметила, что поток китайских туристов в Узбекистан в последние годы увеличился.
«Республика обладает уникальным наследием и инфраструктурой, которая продолжает развиваться, чтобы отвечать всем требованиям современных туристов».
Участники подчеркнули, что подобные мероприятия не только способствуют продвижению туристического потенциала страны, но и служат удобной площадкой для взаимного сотрудничества предпринимателей в сфере туризма двух стран и реализации совместных проектов.