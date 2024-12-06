Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

«Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18−19 апреля 2024 года».