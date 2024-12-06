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Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана. Глава государства тепло поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Токаев пожелал президенту Кыргызстана дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Также глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад Президента Кыргызстана в укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Собеседники отметили традиционно высокую динамику развития двустороннего сотрудничества, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Садыра Жапарова в Казахстан 18−19 апреля 2024 года».

говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного измерения, которое неизменно развивается в духе дружбы и добрососедства.