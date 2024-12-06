Вениамин Кондратьев исполнил новогодние желания юных кубанцев

«Доброелка.рф» — новогодняя акция, помогающая детям с тяжёлыми заболеваниями поверить в волшебство. Они записывают свои новогодние желания, а участники акции помогают воплотить их в жизнь.
— Исполнил заветные мечты ребят из Краснодарского края, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях, — На Новый год они просят простые подарки — наборы для творчества, конструкторы, игрушки на радиоуправлении. Новогоднее чудо для них может совершить каждый неравнодушный житель края. Стать волшебником и принять участие в акции просто — необходимо на сайте выбрать любую открытку с пожеланием. А подарки передадут волонтеры фонда.
Глава региона осуществит мечту трёхлетней Олеси из посёлка Афипского, которая хочет интерактивную игрушку, и пятилетнего Виктора из Староминского района, который мечтает о плюшевом медвежонке.
Десятилетний Илья из станицы Новотитаровской и тринадцатилетняя Дарья из Усть-Лабинского района также получат подарки. Им привезут грузовик с пультом управления и умную колонку.
Пятнадцатилетний Артём из Краснодара получит умную колонку.
Напомним, в конце ноября в регионе стартовала ежегодная благотворительная акция «Доброелка». Её инициатором стал благотворительный фонд «Край добра», который помогает детям с тяжёлыми заболеваниями, воспитанникам специализированных школ-интернатов и инклюзивных центров.
Уже более 1800 новогодних открыток с пожеланиями были отправлены в фонд. Акция проводится уже более десяти лет, и мечты десятков тысяч детей уже исполнились.
Принять участие в акции можно онлайн на сайте Доброелка.рф. Она продлится до 20 декабря 2024 года. Волонтёры фонда доставят подарки детям в канун Нового года, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.