Вениамин Кондратьев исполнил новогодние желания юных кубанцев

— Исполнил заветные мечты ребят из Краснодарского края, — написал Вениамин Кондратьев в своих соцсетях, — На Новый год они просят простые подарки — наборы для творчества, конструкторы, игрушки на радиоуправлении. Новогоднее чудо для них может совершить каждый неравнодушный житель края. Стать волшебником и принять участие в акции просто — необходимо на сайте выбрать любую открытку с пожеланием. А подарки передадут волонтеры фонда.