В Беларуси завершается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Что дальше?

Сегодня же последний срок предоставления подписных листов в районные и городские комиссии. Там проведут проверку достоверности подписей избирателей. На это отводится десять дней. Изначально в комиссии отберут не мене 20% подписных листов, переданных потенциальными кандидатами. Если из них более 15% окажется с недостоверными подписями, последует дополнительная проверка еще 15% подписных листов. Если суммарное количество недостоверных подписей превысит 15%, то все подписи за претендента не станут учитывать.