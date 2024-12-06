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В Беларуси завершается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Что дальше?

Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси завершается 6 декабря. Он стартовал 7 ноября.

Источник: Смартпресс

Сегодня еще можно поддержать претендентов. Напомним, им нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей. Каждый гражданин имеет право подписаться за несколько кандидатур.

Сегодня же последний срок предоставления подписных листов в районные и городские комиссии. Там проведут проверку достоверности подписей избирателей. На это отводится десять дней. Изначально в комиссии отберут не мене 20% подписных листов, переданных потенциальными кандидатами. Если из них более 15% окажется с недостоверными подписями, последует дополнительная проверка еще 15% подписных листов. Если суммарное количество недостоверных подписей превысит 15%, то все подписи за претендента не станут учитывать.

Начиная с 7 декабря, лица, выдвинутые кандидатами в президенты, должны представить в Центризберком документы, необходимые для их регистрации. Успеть нужно по 21 декабря включительно.

С 22 по 31 декабря пройдет регистрация кандидатов в Президенты Республики Беларусь.

Период с 1 по 25 января 2025 года отводится на предвыборную агитацию.