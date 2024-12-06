Изменится ли пенсионный возраст для женщин в Казахстане в 2025 году

С вопросом про пенсионный возраст в фонд обратились многие казахстанцы.
«Ответ прост: в 2025 году он останется без изменений. Мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, женщины — в 61 год. Важно знать, что пенсионный возраст для женщин останется на этом уровне до конца 2027 года».
Но, как подчеркнули в фонде, начиная с 2028 года в рамках пенсионной реформы он будет постепенно увеличиваться:
- с 1 января 2028 года — до 61,5 года,
- с 1 января 2029 года — до 62 лет,
- с 1 января 2030 года — до 62,5 года.
«И только с 2031 года для женщин установится единый пенсионный возраст — 63 года».