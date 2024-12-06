Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил главу Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в реализации реформ по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.
Вместе с тем стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне.
Главы государств с удовлетворением отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Товарооборот с начала года превысил $700 млн. Успешно действует совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях. Активизировались межрегиональные связи, деловые контакты, культурный обмен.
Собеседники отметили важность ускорения крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах. В этом месяце намечен запуск проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
Президенты двух республик также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и обсудили график предстоящих совместных мероприятий.