Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Товарооборот с начала года превысил $700 млн. Успешно действует совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях. Активизировались межрегиональные связи, деловые контакты, культурный обмен.