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Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Президент Узбекистана провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана. Он пожелал Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил главу Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

Мирзиёев пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в реализации реформ по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.

Вместе с тем стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне.

Главы государств с удовлетворением отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Товарооборот с начала года превысил $700 млн. Успешно действует совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях. Активизировались межрегиональные связи, деловые контакты, культурный обмен.

Собеседники отметили важность ускорения крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах. В этом месяце намечен запуск проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Президенты двух республик также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и обсудили график предстоящих совместных мероприятий.

Шавкат Мирзиеев