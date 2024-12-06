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Депутаты-прогульщики в Шахтах могут быть уволены после срыва заседания

В Шахтах Ростовской области два депутата бюджетного комитета могут быть исключены из-за систематических прогулов.

Городская дума не смогла провести заседание 4 декабря из-за отсутствия кворума. На следующий день прогульщиков отчитали.

Роман Коробка эмоционально отметил, что не является прогульщиком. Выяснилось, что он предупредил о своем отсутствии заранее, в отличие от других депутатов. Коробка предложил разделить отсутствующих на уважительные и неуважительные причины.

Дмитрий Долгопятов, Сергей Измайлов, Владимир Андреянов и Ирина Левашова не посетили заседание, хотя были уведомлены. Левашова и Андреянов подтвердили участие, Долгопятов и Измайлов — нет.

Вопрос об исключении двух депутатов Долгопятова и Измайлова будет рассмотрен на декабрьском заседании городской Думы. Они посетили собрания в 2024 году всего один раз.