Депутаты-прогульщики в Шахтах могут быть уволены после срыва заседания

Городская дума не смогла провести заседание 4 декабря из-за отсутствия кворума. На следующий день прогульщиков отчитали.
Роман Коробка эмоционально отметил, что не является прогульщиком. Выяснилось, что он предупредил о своем отсутствии заранее, в отличие от других депутатов. Коробка предложил разделить отсутствующих на уважительные и неуважительные причины.
Дмитрий Долгопятов, Сергей Измайлов, Владимир Андреянов и Ирина Левашова не посетили заседание, хотя были уведомлены. Левашова и Андреянов подтвердили участие, Долгопятов и Измайлов — нет.
Вопрос об исключении двух депутатов Долгопятова и Измайлова будет рассмотрен на декабрьском заседании городской Думы. Они посетили собрания в 2024 году всего один раз.