В Южной Корее начали расследование в отношении президента

Как сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на Yonhap, в следственной группе полиции по делу Юн Сок Еля занято порядка 120 специалистов. В прокуратуре для расследования сформировали специальный штаб. Его возглавил руководитель Высшей прокуратуры Сеула Пак Се Хен.
Кроме президента, обвинения, связанные с введением в стране военного положения и последующей его отмены, предъявлены еще ряду лиц.
Ранее глава правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил о необходимости отставки Юн Сок Еля с должности президента страны. Представители шести оппозиционных партий потребовали проведения голосования в парламенте по вопросу объявления импичмента Юн Сок Елю.
Депутаты считают отставку президента обязательной после того, как он объявил в Южной Корее военное положение без законных оснований вразрез с принципами соблюдения национального суверенитета и разделения властей.
По регламенту Национального собрания, голосование по импичменту должно состояться в течение трех суток после подачи требования об этом. Чтобы положение об импичменте было принято, за него должны проголосовать не менее 200 из 300 депутатов, среди которых должно быть минимум восемь законодателей от правящей партии «Гражданская сила».
О введении военного положения в Южной Корее президент Юн Сок Ель объявил в ночь на 4 декабря. Причиной введения особого режима глава государства назвал необходимость «вычистки просеверокорейских сил и удержание либерального конституционного строя». Решение было принято после того, как оппозиция потребовала отстранить от власти государственного аудитора и главного прокурора. Юн Сок Ель заявил, что импичмент высокопоставленных лиц может привести к параличу власти.
Военное положение в стране президенту пришлось отменить после того, как большинство депутатов проголосовали за снятие особого режима.