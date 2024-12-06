В Южной Корее начали расследование в отношении президента

По регламенту Национального собрания, голосование по импичменту должно состояться в течение трех суток после подачи требования об этом. Чтобы положение об импичменте было принято, за него должны проголосовать не менее 200 из 300 депутатов, среди которых должно быть минимум восемь законодателей от правящей партии «Гражданская сила».