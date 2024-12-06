Галопом по бюджету: главный финансовый документ Молдовы на 2025 год прошел первое чтение

«В бюджете на 2025 год вы предусматриваете увеличение расходов на персонал, в сравнении с 2024 годом на 9,4%. Но эта тенденция к увеличению, к сожалению, сохраняется, в основном для госслужащих. Сегодня известно, что инфляция уже более 6%, и мы понимаем, что бюджет строился без учета роста стоимости энергоносителей, то есть к концу года инфляция достигнет 10%. Каковы ваши предложения по индексации пенсий? Насколько будут увеличены зарплаты медикам и учителям?».