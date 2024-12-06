Галопом по бюджету: главный финансовый документ Молдовы на 2025 год прошел первое чтение

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Законопроект о государственном бюджете Молдовы на 2025 год прошел первое чтение в парламенте на фоне жесткой критики со стороны оппозиции.
Депутаты Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Односталко и Инга Сибова на брифинге перед началом заседания раскритиковали непрозрачность процесса рассмотрения проектов.
«Вчера на заседании правительства были рассмотрены проекты трех главных бюджетов страны и затем направлены в парламент. В 17.00 собралось постоянное бюро парламента и утвердило повестку, в которую было включено рассмотрение этих документов, однако еще в 17.12 проекты не были размещены на сайте парламента, и депутаты не имели к ним доступ. Такая транспарентность. Уже не единожды проекты бюджетов рассматриваются в таком срочном режиме».
Как отмечает пресс-служба парламента, законопроект предусматривает повышение зарплаты работникам медицинской системы на 15% и учителям на 9%. Повышение зарплаты получат полицейские и спасатели, а также специалисты Национальной инспекции пробации и Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Соответственно, повышение зарплат получат около 170 тысяч работников бюджетной сферы и 50 тысяч работников медицинской системы. Минимальная заработная плата в бюджетном секторе достигнет 5500 леев.
Также планируется увеличить с 1 мая 2025 года минимальную пенсию по возрасту до 3300 леев для людей, завершивших полный 40-летний страховой стаж. С 1 апреля 2025 года пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы на 6,1%.
Поступления в госбюджет ожидаются в размере 71,55 миллиарда леев, что на 6,8% больше, чем в 2024 году. При этом в следующем году предусмотрены расходы в размере 85,44 миллиарда леев, на 4,1% выше показателя прошлого года. Капитальные вложения увеличатся на 18% за счет запуска 12 новых проектов.
На социальную защиту населения предусмотрены ассигнования более 20,7 миллиарда леев, что составляет 24,3% расходов госбюджета. Размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка, увеличится и составит 21 350 леев. Также будет увеличено ежемесячное пособие жертвам политических репрессий с 1917 по 1990 годы. Для увеличения социальных выплат ветеранам войны будет выделено 120 миллионов леев.
Доля расходов госбюджета на сферу образования составляет 23%, что составляет почти 20 миллиардов леев. На бесплатное питание учащихся V-IX классов в учебных заведениях с 1 сентября 2025 года будут выделены финансовые средства в размере более 205 миллионов леев. На автобусы, компьютеры, мебель в 20 школах-моделях по всей стране предусмотрено 147 миллионов леев. Также будут реализованы технические проекты на полную реконструкцию еще 15 школ.
По оценкам, госбюджет на следующий год сложится с дефицитом в 13,89 миллиарда леев, или 4,1% ВВП.
Оппозиция за госбюджет-2025 в первом чтении не голосовала. По мнению депутатов от БКС и блока «Победа», документ изобилует недочетами и вызывает массу вопросов.
«В бюджете на 2025 год вы предусматриваете увеличение расходов на персонал, в сравнении с 2024 годом на 9,4%. Но эта тенденция к увеличению, к сожалению, сохраняется, в основном для госслужащих. Сегодня известно, что инфляция уже более 6%, и мы понимаем, что бюджет строился без учета роста стоимости энергоносителей, то есть к концу года инфляция достигнет 10%. Каковы ваши предложения по индексации пенсий? Насколько будут увеличены зарплаты медикам и учителям?».
Депутат БКС Алла Дарованная раскритиковала закон о бюджете социального страхования на 2025 год, заявив, что он демонстрирует провал правительства в управлении социальной политикой.
«Индексация пенсий всего на 6,1% и повышение на 48 леев — это почти ничто перед лицом растущих расходов. Когда цены на газ выросли на 27%, а тарифы на электроэнергию еще вырастут, эта корректировка не покрывает даже самого необходимого. Реальность такова, что 65% населения живут в крайней нищете или на недостаточные доходы, что отражает провал правительства», — сказала она.
Дарованная указала и на несправедливое распределение ресурсов правительством.
«Вместо того чтобы поддерживать наиболее уязвимые слои населения, правительство направляет средства на повышение зарплат государственным служащим», — заявила депутат.
Ее коллега по фракции Петру Бурдужа открыто заявил, что доходная часть бюджета на будущий год вырастет «за счет кармана граждан». Он отметил, что доходы увеличились в основном за счет налогов и сборов — на 4,48 миллиарда леев, это прежде всего НДС и акцизы. Доля грантов сократилась практически вдвое. А по расходам увеличение составило всего 3,2 миллиарда леев. Народный избранник также акцентировал внимание на росте государственного долга и увеличении доли внутренних кредитов, взятых под более высокий процент.
«В 2025 году Молдова возьмет внешних кредитов на 9,5 миллиарда леев, а должна вернуть 7,4 миллиарда леев. В активе всего два миллиарда леев, которые могут быть использованы на бюджетные расходы. Но внутренних кредитов мы намереваемся взять более 16 миллиардов леев под 6,6%. Кто будет платить эти проценты? Конечно, простой гражданин», — подытожил Бурдужа.
Вице-спикер, депутат БКС Влад Батрынча попенял законодателям на то, что такой важный документ, как бюджет страны, рассматривается настолько поздно: в начале декабря. Батрынча назвал такой подход пренебрежением к парламенту.
«Вы критикуете оппозицию, но правда в том, что правительство снова нарушает закон о бюджете. Прийти пятого декабря с проектом бюджета — это неуважение к парламенту парламентской страны».
Народный избранник напомнил правящему большинству PAS о том, что вместо подготовки к будущему финансовому году депутаты занимались распространением партийных газет перед президентскими выборами.
«В вашей неспособности организовать работу не виновата ни оппозиция, ни кто-либо другой. Однако я напоминаю вам, что во время предвыборной кампании, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями по выплате щедрых зарплат, министры участвовали в конкурсе “лучший почтальон года”, разнося газеты, вместо того чтобы находиться в министерствах и выполнять свои обязанности», — заявил Батрынча.
Проекту госбюджета на 2025 год предстоит пройти второе чтение в законодательном форуме.