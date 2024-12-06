WP: Байден может превентивно помиловать политических противников Трампа

Обсуждения превентивных помилований, о которых впервые сообщило издание Politico, подтвердили WP два анонимных источника. По их словам, процессом руководят глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс и советник Белого дома Эд Сискел, что свидетельствует о серьезном подходе к этому вопросу на самом высоком уровне администрации, отмечает WP.