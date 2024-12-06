WP: Байден может превентивно помиловать политических противников Трампа

Среди потенциальных кандидатов на помилование — доктор Энтони Фаучи, координировавший борьбу с COVID-19, бывший начальник Объединенного штаба Марк Милли, назвавший Трампа фашистом, сенатор от демократов Адам Шифф, один из инициаторов расследования дела об импичменте Дональда Трампа, а также бывший конгрессмен от республиканцев Лиз Чейни.
Обсуждения превентивных помилований, о которых впервые сообщило издание Politico, подтвердили WP два анонимных источника. По их словам, процессом руководят глава аппарата Белого дома Джефф Зиентс и советник Белого дома Эд Сискел, что свидетельствует о серьезном подходе к этому вопросу на самом высоком уровне администрации, отмечает WP.
На прошлой неделе Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера. При этом ранее он неоднократно исключал возможность использования президентских полномочий для помилования сына. В 2023 году Хантеру Байдену предъявили обвинение в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Дональд Трамп назвал решение Байдена нарушением правосудия.