Французские компании готовы помочь Казахстану в строительстве АЭС

Électricité de France (EDF), Framatome и Arabelle Solutions готовы оказать поддержку Казахстану в реализации проекта по строительству атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно во время переговоров министра энергетики Алмасадама Саткалиева с ведущими французскими компаниями в атомной отрасли, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Казахстанская делегация провела переговоры с представителями энергогенерирующей компании и оператора атомных электростанций EDF, разработчика и производителя оборудования для АЭС Framatome, а также поставщика турбинного оборудования для АЭС Arabelle Solutions. Состоялась встреча и с представителями международной консалтинговой компании Assystem, специализирующейся на инжиниринговых услугах, управлении проектами и цифровых решениях для сложных инфраструктурных объектов, включая атомные электростанции.
«Французская сторона выразила готовность оказать поддержку Казахстану в реализации проекта строительства атомной электростанции. Франция, где на атомную энергетику приходится около 70% вырабатываемой электроэнергии, является мировым лидером в этой области. Компания EDF включена в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для Казахстана», — пояснили в Минэнерго.
Делегация из РК также посетила кризисный центр Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) и завод по производству оборудования для АЭС. В рамках визита состоялись встречи с министром-делегатом по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом, министром-делегатом по вопросам энергетики и директором по энергетике и климату Франции.
В начале ноября 2024 года президент Казахстана принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона. На встрече обсуждали перспективы сотрудничества в энергетической отрасли. Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с «Казатомпромом». Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.