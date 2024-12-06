Французские компании готовы помочь Казахстану в строительстве АЭС

В начале ноября 2024 года президент Казахстана принял генерального директора Électricité de France (EDF) Люка Ремона. На встрече обсуждали перспективы сотрудничества в энергетической отрасли. Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Со своей стороны Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнерство с «Казатомпромом». Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.