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Токаев пожелал народу Финляндии благополучия в День независимости

Об этом проинформировали в Акорде.

Источник: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев шестого декабря направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника,

Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.

«Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса», — говорится в сообщении.

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