Токаев пожелал народу Финляндии благополучия в День независимости

Президент Касым-Жомарт Токаев шестого декабря направил поздравление президенту Финляндии Александру Стуббу по случаю национального праздника,
Глава государства отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
«Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса», — говорится в сообщении.