Лошкин учредил три новые награды от администрации Челябинска: к ним будут прилагаться конверты

Из положения следует, что Почетной грамотой администрации города поощряются граждане при условии наличия стажа работы в отрасли не менее 10 лет и стажа работы в коллективе не менее года, Благодарностью — не менее 3 лет в отрасли и стажа работы в коллективе не менее года.