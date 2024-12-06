Лошкин учредил три новые награды от администрации Челябинска: к ним будут прилагаться конверты

Сообщается, что это делается «в целях совершенствования системы поощрения граждан и организаций за заслуги и достижения в профессиональной деятельности, а также внесших значительный вклад в развитие Челябинска».
Учреждены Почетная грамота, Благодарность, Благодарственное письмо Администрации города и районных управ.
Из положения следует, что Почетной грамотой администрации города поощряются граждане при условии наличия стажа работы в отрасли не менее 10 лет и стажа работы в коллективе не менее года, Благодарностью — не менее 3 лет в отрасли и стажа работы в коллективе не менее года.
«Награждение Почетной грамотой Администрации города, Благодарностью Администрации города граждан осуществляется как с выплатой единовременного денежного вознаграждения за счет средств бюджета города Челябинска при наличии финансовых средств на эти цели на текущий финансовый год, так и без выплаты такого вознаграждения в случае отсутствия лимитов, предусмотренных в бюджете», — уточняется в документе.
Размер единовременного денежного вознаграждения при поощрении Почетной грамотой составит 5 тыс. рублей, Благодарностью — 2,5 тыс. рублей.