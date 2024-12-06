Мэрия Уфы будет награждать городских меценатов

В числе критериев для отбора победителей — объем средств, выделенных на благотворительность (засчитываются только суммы, потраченные в пределах Уфы, кроме тех, что были направлены на поддержку участников СВО и их семей), системность благотворительной деятельности и достигнутый эффект.