Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ежегодную прямую линию

Действительно, такая инициатива нам уже поступила, сейчас активно этим занимаемся. Один из наших ребят, участник программы «Время героев» сегодня помогает мне с тем, чтобы такая команда образовалась. Мы уже нашли возможности для того, чтобы максимально помочь со всей необходимой экипировкой. Хочу сказать, что очень многие известные люди в нашей стране, в том числе знаменитые хоккеисты, поучаствовали в этой работе, помогли лично. Поэтому такая команда в ближайшее время будет создана, и я уверен, что спортсмены покажут самые высокие результаты, — рассказал губернатор Михаил Развожаев.