Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел ежегодную прямую линию

Во время прямой линии Михаил Развожаев отвечал на вопросы жителей города, которые поступали как до эфира на телеканале, так и во время него.
За несколько дней по телефону, в чат-бот и в социальные сети телеканала СТВ поступило около тысячи обращений. Подводя итоги года, Центр управления регионом проанализировал поступившие обращения: всего их за год было более 73 тысяч. Ключевыми традиционно стали вопросы здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, работы общественного транспорта и образования.
Много вопросов, поступивших на прямую линию, касалось газификации, благоустройства, подключения коммуникаций, работы транспорта, цен и других тем. По вопросу газификации, напомню, была проведена большая сложная работа, и теперь ПАО «Севастопольгаз» находится в государственной собственности. Благодаря этому нам удалось уже ускорить подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, в том числе (в основной своей массе) в рамках догазификации. Так, начиная с 17 октября подключено 665 новых абонентов, — отмечает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Одним из острых вопросов, по которому севастопольцы писали много обращений, стала тема пробок в Гагаринском районе.
Хочу сказать, что сам проверил на себе, как организовано движение на развязке на пересечении улиц Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе, и полностью солидарен с севастопольцами: то, что происходит сейчас, — совершенно не то, к чему мы стремились. В ближайшее время начнем исправлять эту ситуацию; решили сделать еще одну полосу на развязке и ряд других мер. Работы будем проводить ночью, чтобы не создавать дополнительных проблем, — подчеркивает губернатор.
В ходе эфира задавался вопрос, касающийся строительства медкластера — больницы скорой помощи и онкодиспансера. У губернатора этот крупный объект находится на личном контроле.
Строительство идет в целом по плану, динамика хорошая, несмотря на небольшое отставание от графика. Вопросы на счет коммуникаций проработаны. Понятно, что на этом участке никаких магистральных сетей не было, но они обязательно там будут к моменту завершения стройки, — говорит Михаил Развожаев.
Также к губернатору обратился житель Балаклавы Юрий Филиппович — он давно рыбачит на местных пирсах. Но сейчас он столкнулся проблемой того, что вход туда ему запретили.
Напомним, что сейчас на Таврической набережной проходят строительные работы и в некоторых местах находиться действительно может быть опасно.
При этом губернатор Севастополя Михаила Развожаев отметил, что рыбаки и ждущие их улов коты — визитная карточка всей Балаклавы. Поэтому губернатор пообещал разобраться в этом вопросе вместе с коллегами.
Кроме того, на прямую линию поступило обращение от участников СВО, которые хотят заниматься спортом, несмотря на полученные на фронте травмы. Они спросили, планируется ли в Севастополе появление следж-хоккея — для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Действительно, такая инициатива нам уже поступила, сейчас активно этим занимаемся. Один из наших ребят, участник программы «Время героев» сегодня помогает мне с тем, чтобы такая команда образовалась. Мы уже нашли возможности для того, чтобы максимально помочь со всей необходимой экипировкой. Хочу сказать, что очень многие известные люди в нашей стране, в том числе знаменитые хоккеисты, поучаствовали в этой работе, помогли лично. Поэтому такая команда в ближайшее время будет создана, и я уверен, что спортсмены покажут самые высокие результаты, — рассказал губернатор Михаил Развожаев.
На прямую линию поступил вопрос и про бродячих собак на Северной стороне. Губернатор отметил, что в настоящее время выделить свободные бюджетные средства на то, чтобы выполнить все нормы действующего законодательства, связанного с дальнейшим содержанием животных, достаточно сложно, так как значительная доля бюджетных трат сейчас направлена на поддержание мер безопасности в городе и на иные вопросы, связанные с проведением спецоперации.
Тем не менее Правительство проводит необходимые мероприятия по отлову и вакцинации животных, чтобы собаки не несли никаких медицинских угроз для жителей. При этом губернатор Севастополя подчеркнул, что самое главное в решении вопроса с бездомными собаками на сегодняшний день — это поддержка общественных инициатив по созданию условий содержания этих собак.
Конечно, самое главное с точки зрения содержания — это не выпускать потом животных в естественную среду, как это написано в законе, а помогать общественникам, которые болеют за это дело грантами, чтобы они могли обеспечить надлежащие условия содержания. Что не менее важно — это дальнейшее устройство этих бездомных собак в семьи, поиск новых хозяев. Все это выглядит как непростая задача, но во многих регионах такие механизмы достаточно эффективно работают, поэтому сейчас мы идем по этому пути. Необходимо решить ряд определенных организационных вопросов, чтобы приют действовал на законных основаниях, и найти дополнительные возможности финансовой поддержки. Все это будет сделано, — заключил Михаил Развожаев.
Обращаем внимание, что все севастопольцы, обратившиеся к губернатору, но не попавшие в прямой эфир, получат ответы от профильных специалистов.
Посмотреть полную запись эфира можно по ссылке.