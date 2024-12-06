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Лукашенко сказал, что дорожит отношениями с президентом Кыргызстана Жапаровым

Лукашенко поздравил президент Кыргызстана с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря 2024 года поздравил с днем рождения президента Кыргызстана Садыра Жапарова и сказал, что дорожит отношениями с политиком. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что под руководством Жапарова Кыргызстан успешно проводит преобразования, которые направлены на благосостояние граждан, устойчивое развитие, а также на упрочнение авторитета.

По словам Александра Лукашенко, в Беларуси искренне рады достижениям Кыргызстана и придают большое значение расширению сотрудничества по все направлениям, углублению взаимовыгодного партнерства как в международных, так и в региональных организациях.

Президент Беларуси заявил, что очень дорожит добрыми отношениями с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Он уточнил, что отношения все отличались открытостью, а также готовностью находить решения, касающиеся наиболее актуальных вопросов.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про готовность к возобновлению сотрудничества с Финляндией.

Тем временем Лукашенко продлил земельную амнистию в Беларуси до 2028 года.

Также глава государства предоставил Комитету госбезопасности новые права.