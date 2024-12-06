В Кремле объяснили, зачем Путин поменял губернатора Курской области

«Хинштейн, это вот как, допустим, было в Севастополе, губернатор кризисный, на полгода, на год, и потом другой. Сейчас невозможно ответить на этот вопрос. Он (Хинштейн — прим. URA.RU) энергичный, талантливый, очень сильный молодой человек», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь подчеркнул, что Хинштейн призван решать актуальные задачи и управлять сложившейся ситуацией в регионе.