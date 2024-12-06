О чем говорил Лавров в интервью Такеру Карлсону. Главное

О гибридной войне США против России
• Затрагивая тему российско-американских отношений, Лавров заявил, что Москва хотела бы иметь с Вашингтоном нормальные отношения, но США ведут гибридную войну против России на Украине.
• Он отметил, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности, без прямого участия Вашингтона.
• В то же время удары наносятся по территориям России американскими ракетами ATACMS и другим оружием, указал Лавров.
Об испытании ракеты «Орешник»
• Отвечая на вопрос о том, что Москва хотела сказать испытанием ракетной системы «Орешник», о котором 21 ноября сообщил президент России Владимир Путин, Лавров заявил, что Россия готова всеми средствами отвечать на попытки Запада нанести ей стратегическое поражение.
• Дипломат подчеркнул, что поставляющие дальнобойное оружие киевскому режиму США и их союзники должны понимать, что Россия будет готова использовать любые средства.
• Он отметил, что этот шаг был совершен в ответ на эскалацию со стороны западных стран на Украине и выразил надежду, что данный сигнал будет воспринят всерьез.
• Лавров также указал, что пока представители Запада борются за сохранение своей гегемонии во всем мире, Россия борется за свои законные интересы безопасности.
Об украинском конфликте
• Говоря о возможности урегулирования украинского конфликта, дипломат заявил, что у России нет намерений уничтожить украинский народ, поскольку украинцы являются «братьями и сестрами» для россиян.
• Лавров напомнил, что украинский конфликт начала не Россия, но, как только на Украине произошел государственный переворот, США даже не скрывали своего участия в нем.
• В продолжение обсуждения министр сказал о готовности Москвы к переговорам на основе соглашений, достигнутых весной 2022 года в Стамбуле, назвав одним из ключевых принципов внеблоковый статус Украины.
О детском поведении европейцев на саммитах
• Лавров рассказал, что европейцы убегают, когда видят его на международных встречах. Так, по его словам, было во время последнего саммита «Группы двадцати», который проходил
• Министр признался, что периодически видит на подобных мероприятиях знакомых граждан США, некоторые из которых с ним здороваются и обмениваются всего парой слов.
• Такое поведение европейцев Лавров назвал детским.
Об избранном президенте США Дональде Трампе
• Министр охарактеризовал избранного американского президента Дональда Трампа как сильного и не любящего откладывать дела на потом человека.
• Кроме того, Лавров отметил дружелюбность Трампа в разговоре. Но, по его словам, это вовсе не значит, что он настроен пророссийски, напомнив о количестве антироссийских санкций, введенных при его первом президентстве.
• Дипломат также добавил, что Россия выдержала введенные Западом санкции, став сильнее, и продолжает развивать сотрудничество с дружественными странами.
О ситуации в Сирии
• Комментируя ситуацию с активизацией боевиков в Сирии, Лавров отметил, что американцы «подкармливают» курдских сепаратистов на востоке страны на средства, полученные от продажи нефти и зерна.
• Дипломат сообщил, что в ближайшее время Россия намерена обсудить с Турцией и Ираном, как перекрыть каналы вооружения и финансирования исламистских группировок в Сирии.
• Он добавил, что до конца текущего года или в новом году планируется еще одна встреча в астанинском формате для урегулирования ситуации. Подобные встречи, как указал министр, проходят на регулярной основе.
О сокрытии ФРГ данных о Навальном
• По словам Лаврова, Германия не предоставила России результаты анализов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) после лечения осенью 2020 года.
• Дипломат напомнил, что Навальный почувствовал себя плохо в самолете над Россией и его борт сразу же приземлился. Лечили Навального омские врачи, после чего он продолжил лечение в Германии. Однако российской стороне так и не объяснили ни методы лечения, ни точные результаты медицинских анализов.
• При этом министр отметил, что в гражданской клинике в Омске у пациента ничего не нашли, а заявления об отравлении появились уже после лечения в военном госпитале бундесвера.
Ранее, 9 февраля, Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Тогда визит журналиста вызвал неоднозначную реакцию в США. При этом многие западные политики и эксперты высоко оценили его роль в освещении позиции Москвы для западной аудитории.