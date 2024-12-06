О чем говорил Лавров в интервью Такеру Карлсону. Главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона, который специально прилетел в Москву ради этой беседы. Интервью было опубликовано 6 декабря и уже собрало около 3 млн просмотров. В ходе разговора министр рассказал о возможном решении конфликта на Украине, взаимодействии со странами Запада, новой баллистической ракете Орешник и отношении к избранному президенту США Дональду Трампу. Известия публикуют основные тезисы из интервью главы российского МИДа.