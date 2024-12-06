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Губернатор Беспрозванных пообщается с населением в прямом эфире

Прямая линия с главой области состоится 12 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Алексей Беспрозванных пообщается с избирателями в прямом эфире 12 декабря.

Задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, через платформу обратной связи на портале «Госуслуги. Решаем вместе».

Во время прямого эфира, 12 декабря, обратиться с вопросом к Алексею Беспрозванных можно по телефону горячей линии: 8 (800) 351−1−351.

Трансляция прямой линии будет осуществляться с 12 часов на портале правительства Калининградской области, на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».