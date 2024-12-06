Губернатор Беспрозванных пообщается с населением в прямом эфире

Губернатор Алексей Беспрозванных пообщается с избирателями в прямом эфире 12 декабря.
Задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, через платформу обратной связи на портале «Госуслуги. Решаем вместе».
Во время прямого эфира, 12 декабря, обратиться с вопросом к Алексею Беспрозванных можно по телефону горячей линии: 8 (800) 351−1−351.
Трансляция прямой линии будет осуществляться с 12 часов на портале правительства Калининградской области, на телеканалах «Россия 24» и «Запад 24», на «Радио России Калининград» (103,9 FM) и на сайте ГТРК «Калининград».