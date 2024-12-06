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Старовойт назвал причину отставки главы Курской области

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов испытывал трудности при коммуникациях с жителями региона. Так считает его предшественник и министр транспорта Роман Старовойт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Алексей Смирнов
Алексей СмирновИсточник: Правительство Курской области

По словам Старовойта, Смирнов не смог должным образом наладить информирование жителей Курской области.

«На региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки, но организовать доведение до людей информации о том, как реализуются меры… С этим возникли проблемы», — цитирует его «Интерфакс».

Роман Старовойт отметил, что сложная ситуация в Курской области, видимо, стала причиной принятия решения о смене губернатора.

Министр транспорта, который возглавлял Курскую область с 2019 года по май 2024-го, добавил, что уже встретился с врио главы региона Александром Хинштейном и заверил его в поддержке.

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн был назначен на должность врио губернатора Курской области указом президента Владимира Путина. Александр Смирнов ранее сделал заявление о том, что подает в отставку для перехода на новую должность.